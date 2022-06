Honda, ora è buio pesto: in MotoGp mai così male da 40 anni

ROMA - La Honda è in alto mare. Mai, da 40 anni a questa parte, l'Ala Dorata aveva mancato l'obiettivo di andare a punti almeno con una moto in un Gran Premio. I ritiri di Nakagami, Espargaro e Alex Marquez al Gran Premio di Germania e l'assenza prolungata di Marc Marquez, otto volte iridato in MotoGp stanno facendo affondare il team giapponese, segnando un nuovo record negativo. L'ultima volta che la Honda era rimasta a bocca asciutta è stato nel 1982 al Gran Premio di Francia.