MotoGp, Dovizioso: "Prima dell'estate voglio un buon piazzamento"

ROMA - La MotoGp si sposta sul circuito di Assen per il Gran Premio d'Olanda , undicesimo weekend di questo Motomondiale. Andrea Dovizioso , dopo la 14esima posizione in Germania, vuole di più prima della pausa estiva e afferma: “ Assen storicamente non è la mia pista migliore , ma penso e spero che la Yamaha M1 funzionerà bene lì. Su questa pista mi aspetto decisamente di più di quanto mi aspettassi a Sachsenring. Il mio obiettivo prima dell'estate è finire in una posizione migliore di quella che abbiamo ottenuto finora ”. Il miglior piazzamento dell'italiano finora è stato l'11esimo posto in Portogallo, quindi il 36enne di Forlì punta alla top 10 .

Le parole di Binder

“Ho fatto dei passi avanti considerevoli, ma il punto su cui devo concentrarmi ora sono le qualifiche. Devo partire da una buona posizione per una buona gara, obiettivo già fissato per Assen. La pista mi piace molto e sembra essere una tappa per le Yamaha. Sto cercando un buon risultato prima di entrare nella pausa estiva". ha invece detto Darryn Binder, che invece in Germania ha segnato uno zero per colpa di una caduta.