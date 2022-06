MotoGp, Bastianini: "Voglio far tremare Bagnaia e Martin"

ROMA - Enea Bastianini si prepara per il Gran Premio d'Olanda e lo fa non solo in ottica MotoGp 2022, ma anche per mettere le cose in chiaro per la prossima annata. La speranza infatti è quella di approdare in Ducati factory. Per farlo, però, il pilota Gresini ha bisogno di ritrovare il feeling di inizio stagione, quello che lo ha portato finora a vincere tre Gp. "L’obiettivo - dice Bastianini a "Marca" - è quello di far tremare sia Bagnaia che Martin, ma sono due piloti molto forti. Mi daranno problemi anche durante il campionato".