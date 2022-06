MotoGp, Bagnaia in pole ad Assen: "Ora però devo finire la gara"

"Ora bisogna finire la gara"

Con una buona dose di ironia dopo la caduta del Sachsenring (tra l'altro, non l'unica di questa prima parte di mondiale), "Pecco" ha aggiunto: "Prima di tutto la gara devo finirla. Penso e spero che la caduta del Sachsenring mi sia servita per imparare". Tornando su quanto fatto quest'oggi: "Abbiamo preparato bene le qualifiche, una pole position qua vale tanto, perché è una pista che mi piace molto ma che per la nostra moto non è il massimo. Sono contento di aver risollevato tutto in FP4, abbiamo un altro step in avanti e siamo un po’ più pronti per la gara di domani".