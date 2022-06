MotoGp, Alex Marquez al team Gresini nel 2023

ROMA - Alex Marquez nel 2023 sarà un nuovo pilota del Team Gresini. Ad annunciarlo è la stessa scuderia, che, in concomitanza del Gp di Olanda, ha così ufficializzato la formazione che schiererà in griglia nella prossima stagione: accanto al pilota spagnolo, confermato Fabio Di Giannantonio, che al suo primo anno in MotoGp sta già dando dimostrazione di ottimo valore ed è in lotta per affermarsi come rookie dell'anno. Per Marquez si tratta di una prima volta in sella ad una Ducati, dopo aver guidato praticamente solo Honda. "Sono molto felice di poter annunciare il mio passaggio al Team Gresini MotoGP e molto emozionato per questa nuova avventura: per me era fondamentale cambiare e tornare ad avere quella motivazione che avevo quando sono approdato in questa categoria. La miglior opzione per me era questa squadra che ha fatto la storia di questo campionato”, le prime parole del pilota iberico, che porterà a termine la restante parte di stagione con il team LCR prima del passaggio in Ducati.