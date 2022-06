MotoGp, Bagnaia primo ad Assen: "Gara molto lunga, fatto lavoro eccezionale"

ASSEN - Francesco Bagnaia è al settimo cielo dopo la vittoria nel Gp di Olanda, valido come undicesimo appuntamento del mondiale di MotoGp. Il pilota della Ducati ufficiale ha condotto una gara perfetta, scattando alla grande dalla pole position e non mollando mai la testa della corsa. Un risultato che arriva dopo i recenti risultati negativi, in cui sono arrivati degli "zeri" pesanti per la classifica piloti. "È stata una gara davvero molto lunga. La prima volta che ho guardato quanti giri mancavano, ce n’erano ancora 24, quindi già due giri mi erano sembrati troppi. Sono davvero felice, dopo due gare molto complicate dove eravamo competitivi però non avevamo portato a casa i risultati. Abbiamo fatto un lavoro eccezionale, non è stato semplice perché a metà gara aveva cominciato a piovere e mi ero spaventato, però alla fine vincere qui vuol dire che siamo molto forti", le parole del piemontese subito dopo la gara.