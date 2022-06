MotoGp, weekend da incubo per Quartararo: a Silverstone sconterà un long lap penalty

ROMA - Un fine settimana di MotoGp dove tutto è andato storto per Fabio Quartararo. Il Gran Premio d'Olanda, undicesima tappa del Motomondiale, ha regalato solo amarezze per il francese della Yamaha, che non solo perde lunghezze di vantaggio in classifica piloti nei confronti di Aleix Espargaro, ma viene anche penalizzato per il prossimo Gran Premio, quello di Gran Bretagna, che si terrà in agosto. Il campione del mondo è infatti stato sanzionato dalla direzione di gara per aver causato la caduta dello stesso pilota Aprilia, poi quarto alla bandiera a scacchi.