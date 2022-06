MotoGp, Quartararo contro i giudici: "La prossima volta non sorpasserò"

ROMA - "Bene... Un long lap per la prossima gara. Ora non puoi provare un sorpasso perché credono tu sia troppo ambizioso. Sin dall'inizio della stagione alcuni piloti hanno commesso incidenti di gara ma evidentemente il mio era troppo pericoloso. Congratulazioni agli steward per il fantastico lavoro che stanno facendo". Inizia così lo sfogo sui social di Fabio Quartararo, penalizzato al termine del Gran Premio d'Olanda con un long lap penalty da scontare in gara a Silverstone, dodicesima tappa della MotoGp, in programma a inizio agosto. Fatale per il francese l'ingresso in curva 5 su Aleix Espargaro, poi quarto sotto la bandiera a scacchi.