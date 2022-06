MotoGp, Puig: "Marchi europei innovativi, ma vinceranno i giapponesi"

ROMA - " Alla fine i giapponesi finiscono sempre per vincere. Io parlo di fatti, non di opinioni, ma penso che sia Ducati che Aprilia e KTM abbiano fatto passi da gigante . È vero che la Honda non è mai stata una moto facile, ma portata al limite, può fare molto". Queste le parole del team manager di Honda in MotoGp , Alberto Puig , intervenuto ai microfoni di "Radio Marca". Il tono è scherzoso all'inizio, ma molti addetti ai lavori stanno rimarcando come i team giapponesi (Honda e Yamaha) stiano perdendo terreno su quelli europei , come Ducati, Aprilia e KTM.

Le parole di Puig

Stiamo dunque assistendo a uno storico sorpasso? La questione per Puig è più complessa: "Hanno approfittato - spiega lo spagnolo - del cambio di regolamento anni fa e i team europei stati più proattivi ed efficienti di quelli giapponesi. Penso che per molti anni gli europei guardassero ai giapponesi come riferimento, copiavano tanto". Poi però aggiunge: "Ora hanno raggiunto un livello superiore su elettronica e meccanica". Una nota di merito poi per l'Aprilia dalle colonne di "AS": "Non so se Espargaro è vestito da Marquez, ma complimenti a lui e al suo team, che ha costruito una moto fantastica".