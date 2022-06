MotoGp, Espargaro: "Honda, bisogna rischiare di più"

ROMA - Buio pesto per la Honda in MotoGp. La blasonata scuderia giapponese, complice anche la lungodegenza di Marc Marquez, non riesce ad esprimersi a un livello alto in questa stagione. Pol Espargaro, pilota dell'Ala Dorata dall'anno scorso, cerca dalle colonne del "Mundo Deportivo" di fare il punto sulla situazione, partendo da un dato di fatto: "La moto di inizio stagione e quella attuale non sono la stessa cosa. Nella preseason non ho avuto una caduta e quando rimedi tante cadute anche quando sei lento qualcosa non funziona. È evidente. Ora bisogna rischiare di più senza la paura di sbagliare".