MotoGp, il manager di Marquez: "Questa è l'operazione definitiva"

ROMA - Il rientro di Marc Marquez è ancora indefinito. Di certo, lo spagnolo non forzerà come già fatto in passato. La salute degli ultimi due anni gli ha insegnato a temporeggiare e a non rischiare per evitare complicazioni. A offrire novità sulle condizioni e lo stato d'animo del pluri-campione del mondo, è proprio il suo manager, Emilio Alzamora: "Questa quarta operazione è senza dubbio quella definitiva, nel bene e nel male. Marc ha messo tutti i suoi sforzi per riuscire a guidare al 100% e raggiungere il suo obiettivo di lottare per il mondiale“, ha spiegato.