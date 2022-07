MotoGp, Crafar: "Non mi sorprenderebbe se Bagnaia rientrasse in corsa per il titolo"

ROMA - "Non si può mai dire che qualcuno vincerà il campionato a metà stagione, come successo in Germania quando Pecco era caduto e Quartararo era in vantaggio. Tutto può succedere, come per Rins a Barcellona". Simon Crafar ha parlato così al podcast "Last on the Brakes" della stagione in corso in MotoGp. Al momento Fabio Quartararo è al comando della classifica, ma l'ex pilota della classe regina non esclude una reazione di Pecco Bagnaia nella seconda parte del 2022: "Ci sono ancora molti punti da assegnare e credo che da qui in poi possa succedere di tutto. Ma devo dire che Aleix sta facendo un lavoro straordinario e sono sicuro che lo vedremo protagonista. Non mi sorprenderebbe inoltre se Pecco facesse quello che ha fatto l'anno scorso, rientrando in corsa per il titolo nella seconda parte della stagione".