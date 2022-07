MotoGp, Quartararo: "Dopo Jerez volevo lasciare la Yamaha"

ROMA - "Al GP di Jerez ero pronto a lasciare la Yamaha. Poi durante nel viaggio dall'Argentina ad Austin, mi sono detto che stavo sbagliando, che ero entrato in una spirale negativa. Non aveva senso continuare così. Mi sono detto: ‘Sì, non vincerai. Ma vai là fuori e dai il massimo’ E ha funzionato". Sono queste le parole di Fabio Quartararo in un'intervista a "Speedweek", che rivelano le frizioni di inizio stagione tra il nizzardo campione del mondo e la Yamaha. I risultati stentavano ad arrivare in MotoGp, poi la svolta negli Stati Uniti e la rimonta fino a riprendersi la leadership nella classifica piloti.