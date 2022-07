MotoGp, incidente stradale per Bagnaia a Ibiza: sospetto abuso di alcool

ROMA - Disavventura a Ibiza per Pecco Bagnaia . Il pilota torinese intorno alle 5 del mattino di martedì 5 luglio ha subìto un incidente mentre guidava - riporta il quotidiano locale " El Periodico de Ibiza " - con un tasso alcolemico superiore alla norma . Il 25enne avrebbe dovuto iniziare la preparazione per la seconda parte della stagione di MotoGp nei prossimi giorni e sono da verificare le sue condizioni.

Imprevisto a Ibiza

Il mezzo sarebbe stato lasciato da Bagnaia sul ciglio della strada dopo l'incidente. All'arrivo della Guardia Civile e della Polizia Locale di Sant Josep l'alcool test che avrebbe rivelato valori superiori al consentito per il pilota Ducati. Disguido dunque per Bagnaia durante questa pausa estiva dal Motomondiale che lo vede chiamato a una rimonta su Fabio Quartararo, al momento distante 66 punti in classifica costruttori.