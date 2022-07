MotoGp, i fratelli Marquez festeggiano la vittoria di Sainz: "Un brindisi per lui"

ROMA - "Un brindisi per Carlos Sainz". Scrivono così Marc e Alex Marquez sui loro canali social, festeggiando la prima vittoria del pilota spagnolo della Ferrari in Formula 1. I due piloti MotoGp seguono molto gli altri sport, ma la vittoria del madrileno - arrivata a Silverstone al suo 150° Gran Premio disputato - è stato motivo d'orgoglio per tutti gli spagnoli. Marc Marquez, d'altro canto, è tra i tifosi di Sainz sin dalla prima ora; i due si sono incontrati spesso e hanno firmato assieme molte iniziative promozionali.