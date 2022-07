MotoGp, Dovizioso: "Idea Rossi per un comitato piloti? Non si preoccupava di queste cose"

ROMA - È da tempo che nel paddock dellaMotoGp si vocifera di un comitato piloti stile Formula 1 per portare una voce univoca ai tavoli decisionali. Tuttavia, questo accordo non è mai stato raggiunto e a rappresentare le istanze di chi guida c'è solo la Safety Commission che si riunisce a ogni venerdì prima dei Gran Premi. Una figura di garanzia attorno alla quale costituire il comitato poteva essere Valentino Rossi, ma il Dottore - come afferma Andrea Dovizioso in un'intervista a Motorsport-Total - in passato preferì declinare l'offerta: "Posso capirlo - afferma il pilota della Yamaha RNF - non si preoccupava di queste cose".