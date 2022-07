MotoGp, Stoner: "Ducati dovrebbe concentrarsi di più sulla volontà dei suoi piloti"

ROMA - "Hanno cominciato con molte difficoltà, con qualche errore fatto da Pecco e sfortunatamente hanno perso molto terreno in campionato. Secondo me gli ingegneri si concentrano troppo sulla moto, non su cosa vuole il pilota. Vanno alla ricerca di qualcosa di speciale che forse nemmeno esiste. Ma ancora non esiste una moto che vince senza chi la guida ". Sono queste le parole di Casey Stoner , raggiunto dai microfoni di "Radio Sportiva" nell'ambito dell'evento Fair Play Menarini, svoltosi ieri a Firenze nel Palazzo dei Cinquecento. L'ex pilota australiano è critico con la Ducati, che con lui ha vinto l' ultimo mondiale piloti nel 2007 in MotoGp .

Le parole di Stoner

La Ducati ha dovuto fare i conti anche con le cadute di Pecco Bagnaia, errori che Stoner commenta così: "È un bravo ragazzo, ha i miei vecchi meccanici e so quanto sta lavorando duro. Ha commesso troppi errori quest’anno, ma dall’esterno è facile giudicare le cose. Tuttavia la velocità c’è. Forse - aggiunge Stoner - deve solo accettare che non può vincere tutte le gare e che in certi weekend deve solo fare punti". Infine un commento sul ritiro di Valentino Rossi: "Si è ritirato alla fine dello scorso anno, ma sfortunatamente nelle ultime stagioni era fuori dai giochi per il titolo. Quindi il campionato non è cambiato molto senza di lui. Sicuramente la MotoGp ha perso molti fan che venivano alle gare per vedere Valentino: vedremo cosa accadrà il prossimo anno", ha concluso l'australiano.