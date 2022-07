MotoGp, Dovizioso: "Ho sempre voluto correre con una Yamaha ufficiale"

ROMA - "Non mi aspettavo questa situazione. Da subito ho notato alcune cose buone, ma anche grossi limiti. È stato un grande shock. Quando provi a cambiare qualcosa che non sei in grado di cambiare, diventa molto difficile. Volevo correre per il team factory dopo il 2012, ma non ne ho avuto l'occasione. Guidare una Yamaha ufficiale è qualcosa che ho sempre desiderato nella mia carriera". Queste le parole di un deluso Andrea Dovizioso in un'intervista concessa a Speedweek. Il pilota Yamaha RNF non è contento dell'andamento della sua stagione, che al momento lo vede con soli 10 punti in classifica piloti in MotoGp.