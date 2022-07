MotoGp, Puig punge la Ducati: "Devono ancora vincere un campionato"

ROMA - "E’ un dato di fatto che per molto tempo nessuno abbia potuto guidare veloce la Ducati tranne Casey Stoner. Gigi Dall’Igna ha assicurato che debuttanti come Jorge Martin, Bastianini e Bezzecchi possano salire sul podio con la Desmosedici. Però devono ancora vincere campionati". Alberto Puig è tornato a parlare della Ducati in un'intervista ai microfoni di "Speedweek". Il team manager della Honda ha sottolineato ancora una volta il lungo digiuno della casa di Borgo Panigale per quanto riguarda il Mondiale PIloti in MotoGp. "Il Mondiale Costruttori? Sto parlando del Campionato del Mondo Piloti - ha affermato -. Devono vincere quello".