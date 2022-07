L'annuncio di Suzuki: trovato l'accordo con Dorna per lasciare la MotoGp

ROMA - Ora è ufficiale: Suzuki lascerà la MotoGp al termine del 2022. In questi mesi la casa giapponese e la Dorna hanno cercato un accordo che è finalmente arrivato per terminare anticipatamente il contratto che la legava al Motomondiale, accordo che dopo diversi mesi è arrivato. Sulla decisione si è espresso il presidente Toshihiro Suzuki: "Abbiamo deciso di terminare la nostra partecipazione alla MotoGp e all’EWC, alla luce del bisogno di ri-allocare risorse su altre iniziative riguardanti la sostenibilità. Le corse in moto sono state per noi una piattaforma per innovazioni tecnologiche, incluse sostenibilità e sviluppo delle risorse umane".