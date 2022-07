MotoGp, il capotecnico di Marquez: "Non so quando tornerà"

ROMA - "La cosa più importante è che Marc possa tornare a guidare come ha fatto fino ad ora. Non è il tipico pilota che scende dalla moto e dice ‘ora facciamo questo, ora facciamo quello’. No, è tutto il contrario, per di più offre le sue sensazioni e ci lascia lavorare. Questo è importante e allo stesso tempo mostra la fiducia che ha nella squadra e viceversa". Santi Hernandez ha parlato così al podcast "En la Honda" riguardo al recupero di Marc Marquez dopo l'operazione all'omero destro che lo terrà per diversi mesi lontano dalla MotoGp. Il capotecnico del pilota di Cervera ha affermato di non sapere quali saranno i tempi di recupero per il Cabroncito.