MotoGp, Petrucci: "Quartararo è l'unico che riesce a guidare la Yamaha in questo modo"

ROMA - "Fabio è un ragazzo davvero simpatico. Soprattutto quest’anno sta dimostrando di essere l’unico in grado di guidare la Yamaha in questo modo, vincendo tutte queste gare, nonostante abbia un così grande divario sui rettilinei". Danilo Petrucci ha parlato così di Fabio Quartararo in un'intervista a "Crash.net", elogiando il campione in carica in MotoGp per i risultati ottenuti nella prima parte del 2022. Al momento il francese è al comando della classifica piloti con 21 punti di vantaggio su Aleix Espargaro.