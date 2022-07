MotoGp, continua il recupero di Marquez: inizierà la fisioterapia

ROMA - Prosegue senza intoppi e secondo le previsioni il recupero di Marc Marquez dopo l'operazione all'omero destro. In un comunicato ufficiale, la Honda afferma che il pilota di Cervera si è sottoposto a una visita presso l'Ospedale Ruber Internacional di Madrid, dove i medici che lo seguono hanno valutato positivamente i progressi fatti. Il pluricampione del mondo, quindi, potrà iniziare a effettuare fisioterapia e allenamento cardio . "Nel controllo è stata confermata una buona evoluzione clinica e radiologica - spiega il dottor Sánchez Sotelo –. Questo permette di progredire nel programma di recupero della mobilità e della forza del braccio destro. Il paziente sarà sottoposto a un nuovo controllo entro le prossime sei settimane".

Le parole di Marquez

"Abbiamo fatto un passo importante nel processo di recupero, in questo secondo controllo i medici hanno confermato che l’omero si sta consolidando correttamente - afferma invece lo stesso Marquez -. Possiamo quindi iniziare a fare fisioterapia sul braccio destro. Sono molto contento di poter recuperare la mobilità del braccio per continuare ad avanzare nel processo di recupero. Voglio ringraziare tutto il team medico per le cure e l’attenzione che mi ha riservato