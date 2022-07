MotoGp, Ezpeleta sull'addio di Suzuki: "Per il mondiale bastano 20 moto"

ROMA – Con l’addio di Suzuki dalla MotoGp, a partire dalla prossima stagione la classe regina avrà 22 moto e non più 24. Un cambiamento indubbiamente significativo, che però non preoccupa Carmelo Ezpeleta. Il CEO di Dorna, pur non essendo particolarmente entusiasta della decisione della casa giapponese di lasciare la MotoGp, è apparso piuttosto tranquillo nelle parole rilasciate ai microfoni di Motorsport.com: “Per noi bastano già 20 moto per il mondiale, perciò trovo che 22 sia il numero ideale”.