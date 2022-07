MotoGp, Quartararo: "Vorrei che Marquez tornasse"

ROMA - Fabio Quartararo sente la mancanza di Marc Marquez. Il pilota della Yamaha, durante la pausa estiva, ha parlato dello spagnolo che al momento è ai box per via dell'ennesimo problema al braccio: “Ora sono pronto per lottare con lui. Vorrei che tornasse - ammette -. Prima di tutto perché mi trovo bene con lui e perché non voglio che nessun pilota abbia problemi fisici. E poi perché Marquez è il pilota da cui ho più imparato“.