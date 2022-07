MotoGp, Espargaro mostra i muscoli: "Nessuno è più in forma di me"

ROMA - "Nonostante abbia 33 anni, anche se suona un po’ male, penso che in griglia non ci sia nessuno più giovane di me che stia fisicamente meglio". Queste le parole di Aleix Espargaro in una intervista al giornalista Nico Abad sul suo canale Twitch. Il pilota MotoGp della Aprilia è in grande forma anche a giudicare dalle sue foto sui social, dove mostra una condizione fisica invidiabile. "Sono ossessionato col peso - aggiunge il catalano - con 180 cm e 65 kg la moto accelera molto. E questo mi dà un vantaggio"