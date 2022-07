MotoGp, Doohan su Marquez: "Se vince con un braccio solo, immaginate con due"

ROMA - Prosegue per Marc Marquez il cammino di riabilitazione dopo la quarta operazione all'omero del braccio destro. Al pilota della Honda in MotoGp , otto volte campione del mondo, certo il sostegno non manca e arriva anche un incoraggiamento d'eccezione. Il quattro volte campione del mondo nella classe 500, Mick Doohan , ha infatti detto agli spagnoli di "AS": " Ha vinto con un braccio solo, pensate cosa sarà in grado di fare con due . È ancora giovane, ha 29 anni, e questo calvario lo avrà reso ancora più forte a livello mentale".

Le parole di Doohan

Con Marc Marquez ancora fermo ai box, la Honda è allo sbaraglio. Per questo, in tanti sperano che il ritorno del "Cabroncito" possa risollevare le sorti dell'Ala Dorata. Non è la prima volta che lo spagnolo si trova in questa situazione, così come anche Doohan all'epoca: "Ci siamo sentiti spesso anche se i nostri infortuni non sono paragonabili, però entrambi abbiamo dovuto attraversare una situazione simile. In questi tre anni vivere con la costante frustrazione di non riuscire ad esprimere le proprie capacità a causa di problemi fisici deve essere stato molto complicato per un campione come lui".