MotoGp, Meregalli: "Nessuna rivoluzione in casa Yamaha"

ROMA - "La filosofia di Yamaha è sempre stata quella di non fare rivoluzioni. Ovviamente abbiamo margini di miglioramento per quanto riguarda la velocità massima e vogliamo provare alcune cose per Silverstone. Purtroppo solo Quartararo al momento riesce a tirare fuori tutto dalla moto". Inizia così l'intervista a "Speedweek" di Massimo Meregalli, team director della Yamaha, che traccia un primo bilancio della stagione MotoGp, che ripartirà proprio dalla Gran Bretagna a inizio agosto. "Guardiamo alla prima parte della stagione con sentimenti contrastanti. Da un lato siamo molto felici. Non siamo partiti come immaginavamo, ma non ci siamo lasciati andare", ha aggiunto.