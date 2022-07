MotoGp, Ciabatti: "Ci saremo per il titolo finché la matematica ce lo consentirà"

ROMA - “ Come scuderia possiamo ritenerci soddisfatti . Come brand siamo al top, ma vorremmo che i nostri piloti siano un po’ più concreti in pista. Su questo non possiamo essere contenti e dovremmo puntare a essere competitivi su ogni pista, anche quelle su cui la Ducati fa normalmente fatica. Per il titolo, finché la matematica non ci escluderà niente è perduto ". Sono queste le parole di Paolo Ciabatti , direttore sportivo della Ducati , prima della sosta della MotoGp , che tornerà a correre il 7 agosto prossimo a Silverstone. Un primo bilancio che vede sì le motorizzate Ducati andare forti in pista, ma che conta 66 punti tra Pecco Bagnaia e il leader della classifica piloti , Fabio Quartararo .

Le parole di Ciabatti

Un primo bilancio a due facce dunque quello fatto dal manager della casa di Borgo Panigale, che aggiunge: "Abbiamo poche chance per rientrare nella corsa al Motomondiale, ma ovviamente ci proveremo. Non sarà facile eguagliare la solidità di Quartararo e di Aleix Espargaro. Sappiamo che la moto è competitiva su ogni circuito e questo lo abbiamo dimostrato. Lavoriamo con i nostri piloti per lavorare sulla giusta mentalità. Cercheremo di fare in più punti possibili, sperando che non ci saranno più ritiri". Ciabatti conta poi su un alleato per dare una mano a Bagnaia: "Anche se Miller non sarà più con noi l’anno prossimo (l'australiano torna in KTM, ndr) sappiamo che farà di tutto per aiutarci”.