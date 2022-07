MotoGp, Rossi: "Spero che Bagnaia possa lottare per il Mondiale"

ROMA - Da Pesaro , dove ha assistito all' inaugurazione del maxi casco in suo onore , Valentino Rossi dice la sua sulla MotoGp 2022. In classe regina, la sua scuderia ( VR46 Racing Team ) si sta facendo notare al suo anno d'esordio e inizia a togliersi le prime soddisfazioni, con il primo podio di Marco Bezzecchi ad Assen , nel Gran Premio d'Olanda. Ora che il Motomondiale ripartirà il 7 agosto da Silverstone, il Dottore ha un augurio speciale per i suoi piloti: "Spero che i nostri piloti vadano forte e che magari Marini e Bezzecchi possano ancora lottare per qualche podio ".

Su Bagnaia

Nonostante il suo periodo in Ducati non sia stato ricco di soddisfazioni come i suoi anni in Honda e Yamaha, Valentino Rossi tifa Pecco Bagnaia per il titolo iridato. Il torinese sulla Desmosedici è però distante 66 punti dal leader della classifica piloti Fabio Quartararo e il nove volte iridato afferma: "Spero che Bagnaia possa recuperare lo svantaggio e lottare per il mondiale". Poi un commento da tifoso dell'Inter per il ritorno di Romelu Lukaku: "Sono molto contento per questo. È uno degli attaccanti più forti del campionato italiano, quindi è un bene averlo con noi".