MotoGp, Marini: "Guidare una Ducati è incredibile, è come un sogno"

ROMA - "È fantastico imparare ad avvicinarsi ai top rider. La mia Ducati è la moto migliore. È estremamente forte e l'esperienza di guida è molto buona. Ogni giro con questa moto in MotoGp è come un sogno per me. È incredibile che io possa guidare una Ducati. Amo quella sensazione". Sono queste le parole, riportate da "Speedweek", di Luca Marini, pilota per la scuderia VR46 Racing Team e fratello di Valentino Rossi. Il classe 1997 ha finora collezionato otto piazzamenti a punti su undici gare sin qui disputate, che gli hanno permesso di raggiugnere la quindicesima posizione in classifica piloti a 52 punti.