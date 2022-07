MotoGp, Pernat: "Honda nel baratro. Cosa aspettano a prendere Mir?"

ROMA - "In Olanda c'è stato il solito disastro della Honda, che francamente non capiamo ancora il quale baratro si trovi. È un bene per il mondiale che Gresini abbia acquistato Alex Marquez, pilota rovinato anche dalla Honda. Quest'anno l'Ala Dorata ha fatto pasticci sia in termini di moto che in termini di piloti. Cosa stanno aspettando a prendere Mir, io non l'ho ancora capito". Carlo Pernat, manager di Enea Bastianini, parla così a "GpOne" del momento della Honda in MotoGp, orfana di Marc Marquez e testimone di un calo importante di Pol Espargaro, fermo a soli 40 punti in classsifica piloti.