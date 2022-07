MotoGp, Martin: "Senza l'elettronica è ancor più difficile sorpassare"

Le parole di Martin

Tante polemiche sono state sollevate dall'abbassatore anteriore, novità introdotta dalla Ducati. Martin commenta così gli effetti di questa miglioria: "Per noi piloti è meglio perché la moto è più stabile sui rettilinei. È meno pericoloso perché abbiamo meno impennate ed è più facile per noi guidare. Per me non fa alcuna differenza. Queste componenti possono restare o essere rimosse. Nessuno ha più un vantaggio. Ora che le hanno tutti, è come se non le avesse nessuno". Infine un commento sullo sviluppo della GP22, moto che è emersa soprattutto nella seconda parte di questa prima metà di stagione: "Non ci sono più piste Ducati o non Ducati. Adesso siamo veloci ovunque".