MotoGp, Dall'Igna: "Se non possiamo sviluppare allora restiamo a casa"

ROMA - "È nostro compito migliorare le moto da corsa ogni anno. Abbiamo il dipartimento di sviluppo per questo. Se non siamo più autorizzati a fare tutto ciò entro il limite delle regole, allora possiamo rimanere sin da subito a casa". Così il direttore generale di Ducati, Luigi Dall'Igna, che dalle colonne di "Speedweek" torna sulla questione dell'abbassatore anteriore in movimento ideato dalla scuderia di Borgo Panigale per la MotoGp. Il nuovo dispositivo è stato però bocciato dalla MSMA (Motorcycle Sports Manufacturers’ Association) principalmente perché avrebbe fatto lievitare troppo il budget delle altre scuderie nel prossimo anno.