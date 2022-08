MotoGp, Portogallo prima tappa del 2023: arriva l'ufficialità

ROMA - La MotoGp 2023 partirà con il Gran Premio del Portogallo il weekend tra il 24 e il 26 marzo 2023. È lo stesso sito ufficiale del Motomondiale ad annunciare il ritorno a una pista europea come tappa inaugurale del campionato: non accadeva dal 2006. Per il calendario completo si dovrà ancora attendere, così come per sapere le date dei test pre-stagionali, la cui ultima sessione si terrà proprio sulla pista di Portimao.