MotoGp, Quartararo: "Long lap penalty a Silverstone? Mi sprona a fare meglio"

ROMA - La MotoGp torna a correre dopo oltre un mese e fa tappa a Silverstone per il Gran Premio di Gran Bretagna . Il campione del mondo in carica, Fabio Quartararo , dovrà affrontare un long lap di penalità, ma il francese non sembra preoccupato: "Sono felice di ricominciare a correre. Ho approfittato della pausa estiva per riposarmi un po', ma mi sono anche allenato molto. Volevo ripresentarmi nella migliore forma possibile. Non vedo davvero l'ora che arrivi Silverstone: ho vinto lì l'anno scorso. Questa volta sarà complicato perché sappiamo che abbiamo quella penalità, ma, a essere onesti, questo mi motiva solo a fare ancora meglio ", ha infatti detto il pilota Yamaha.

L'obiettivo di Morbidelli

Stagione complessa, invece, per Franco Morbidelli, mai a podio in un 2022 avaro di soddisfazioni per lui. "Dopo una lunga pausa, finalmente ricominciamo a correre. Sono passati tre anni per me da quando ho disputato il Gp britannico. Stiamo puntando a risultati migliori in questa seconda parte della stagione e mi sento pronto a spingere per segnare alcuni buoni piazzamenti", le sue parole.