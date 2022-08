MotoGp, Dovizioso: "Tra team ufficiali e satelliti differenze minime"

ROMA - La MotoGp si sta evolvendo e tra i temi emersi con forza quest'anno c'è il grande equilibrio in pista. A volte sono persino le moto dei team satellite ad avere la meglio su quelle ufficiali, come ha spesso dimostrato Enea Bastianini sulla Ducati del team Gresini. Andrea Dovizioso, in un'intervista a Crash.net, evidenzia proprio questo aspetto: "Se la scuderia factory crede in te, può darti esattamente le stesse cose. La differenza, se sei in un team Factory, è solo che hai più soldi per fare quello che vuoi: viaggi, hospitality e cose del genere".