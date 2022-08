MotoGp, Quartararo davanti a Mir nelle libere 2: Bagnaia fuori dalla top 10

ROMA - Fabio Quartararo domina le libere 2 del Gran Premio di Gran Bretagna, dodicesimo fine settimana di MotoGp. Il campione del mondo in carica ha girato in 1:58.946, mettendosi davanti a Joan Mir su Suzuki. Terze e quinte le Aprilia di Maverick Vinales e Aleix Espargaro, con la Ducati Pramac di Johann Zarco (primo nelle libere 1) in quarta posizione. Fuori dalla top 10 Francesco Bagnaia su Ducati (11esimo), con Quartararo che ha anche continuato a provare il long lap penalty, da scontare per lui domenica.