MotoGp, Bagnaia spiega: "Oggi non avevo la solita velocità"

SILVERSTONE – Non è andato come sperato il sabato di qualifiche per Francesco Bagnaia, che scatterà solo quinto nel Gran Premio di Gran Bretagna, dodicesima tappa del Mondiale 2022 di MotoGp. Il pilota della Ducati non è andato poi così male, ma non ha mai veramente lottato per la pole e si è dovuto accontentare della seconda fila. C’è da dire che neppure i suoi rivali per il Mondiale hanno brillato (tolto il poleman Zarco, sia Quartararo che Aleix Espargaro partiranno in seconda fila), ma in vista della gara di domani bisognerà assolutamente cambiare passo.