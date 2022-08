MotoGp, Gp Gran Bretagna: Vinales comanda il warmup, A. Espargaro 6°

SILVERSTONE - Maverick Vinales è il più veloce nel warmup del Gp di Gran Bretagna, dodicesima tappa del mondiale 2022 di MotoGp. Il pilota dell'Aprilia, che in gara scatterà dalla seconda posizione, ferma il cronometro in 1:59.227, comandando il gruppo davanti alle due Suzuki di Alex Rins e Joan Mir. Seguono Marco Bezzecchi e Fabio Quartararo, mentre Aleix Espargaro si conferma in una buona sesta posizione, considerando la brutta botta subita nell'highside in FP4. Lontane le Ducati ufficiali, con Francesco Bagnaia 12° e Jack Miller 20°.