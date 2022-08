MotoGp, Bagnaia: "La mia vittoria più bella"

SILVERSTONE - Francesco Bagnaia è raggiante dopo la vittoria nel Gp di Gran Bretagna di MotoGp . Sul circuito di Silverstone, il pilota della Ducati ha centrato la seconda vittoria consecutiva dopo quella di Assen, precedendo Maverick Vinales. Nell'intervista post gara, "Pecco" ha ammesso: "Il lavoro ha fatto un lavoro incredibile. Questa vittoria la considero la migliore che ho ottenuto in carriera. Non è mai semplice, ma oggi abbiamo sofferto di più".

Un weekend complicato

Il pilota italiano, infatti, aveva dovuto fare i conti con delle prove libere complicate, culminate con il quinto posto conquistato in qualifica. Bagnaia ha quindi spiegato cosa è cambiato nella domenica, la giornata decisiva di ogni weekend del motomondiale: "Non è stato semplice, perché per tutto il weekend abbiamo avuto problemi con l'aderenza al posteriore. Oggi abbiamo fatto un grande passo avanti con la dura al posteriore. Ho trovato un feeling migliore, però mi mancava ancora qualcosa che abbiamo trovato in gara".