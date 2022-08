MotoGp, Gp Gran Bretagna: la classifica piloti aggiornata

SILVERSTONE - Francesco Bagnaia guadagna un'altra posizione in classifica piloti dopo aver vinto il Gp di Gran Bretagna di MotoGp. Il ducatista, al secondo trionfo consecutivo, sale infatti in terza posizione con 131 punti, a -49 dal leader Fabio Quartararo, oggi ottavo. Perde due posizioni Johann Zarco, caduto quando era in testa e scavalcato nella classifica iridata da Enea Bastianini al quarto posto. Dopo i problemi fisici per la caduta nelle FP4, Aleix Espargaro limita i danni perdendo un solo punto: lo spagnolo dell'Aprilia è a -22 da Quartararo.