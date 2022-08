MotoGp, Vinales: "Siamo sulla strada giusta"

SILVERSTONE - Maverick Vinales ha condotto un buon weekend nel Gp di Gran Bretagna, dodicesimo appuntamento del mondiale 2022 di MotoGp. Il pilota spagnolo dell'Aprilia è riuscito a rimanere costante, chiudendo in seconda posizione grazie ad una bella rimonta dopo una partenza non efficace. "Ho spinto al massimo per tutta la gara. In partenza non sono riuscito a usare il meccanismo posteriore quindi mi hanno passato in tanti, però avevo un buon ritmo, sono riuscito a rimontare abbastanza velocemente e ho attaccato Pecco negli ultimi giri. La prossima volta dobbiamo prepararci meglio, dobbiamo partire davanti e spingere da subito, perché abbiamo un ritmo fantastico. Sono molto contento perché stiamo lavorando alla grande e i risultati stanno arrivando: questa è la strada giusta", le parole di Vinales al termine della gara.