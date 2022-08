MotoGp, Bastianini: "Ero in modalità Pac-Man, ho mangiato tutti"

SILVERSTONE - Enea Bastianini è ripartito con un bel quarto posto in rimonta dopo la pausa estiva. Sul circuito di Silverstone, dodicesimo appuntamento del mondiale di MotoGp, il pilota del team Gresini ha infatti sfiorato il podio nella gara vinta da Francesco Bagnaia. Ai microfoni di Sky Sport MotoGp, Bastianini ha scherzato: "Oggi sono dovuto entrare in modalità “Pac-Man”, piano piano ho mangiato tutti"; per poi proseguire nell'analisi: "Peccato per la partenza, perché senza un’aletta è stato difficile capire come guidare. Soffrivo tanto nei cambi di direzione, ma ho stretto i denti perché ho visto che andavo molto veloce. Ho visto da vicino il podio, l’ho sfiorato, ma oggi era importante era ritrovare il feeling, perché era da un po’ che mi mancava".