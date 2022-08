MotoGp, Marini: "A Silverstone gara compromessa in partenza"

ROMA - "La mia gara è stata già compromessa in curva 1, perché sono andato lungo e ho perso posizioni. Ho dovuto recuperare e pensavo che i piloti davanti potessero staccarsi, ma invece per un gruppo numeroso". Sono queste le parole di Luca Marini, riportate da "Speedweek", dopo il Gran Premio di Gran Bretagna, che per lui si è chiuso con un dodicesimo posto. Per il pilota del VR46 Racing Team il problema è stato il ritmo, mai arrivato sull'asfalto di Silverstone: "Il mio passo era troppo lento in gara, come squadra ci manca ancora qualcosa. Non ho ancora sviluppato un buon feeling con la moto, quindi non posso ancora dare il 100 percento", ha infatti confermato.