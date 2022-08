MotoGp, Dovizioso: "Era il momento giusto per ritirarmi"

ROMA - Andrea Dovizioso con correrà più in MotoGp a partire dal Gran Premio di San Marino e della Riviera di Rimini del 4 settembre . "È la cosa giusta. Mi sentivo pronto a farlo . Ho parlato con Yamaha e mi hanno capito", ha detto il pilota ex Ducati in un'intervista a "Motorsport", dove spiega le ragioni che lo hanno portato a dire basta con il Motomondiale. "Non mi aspettavo di trovare queste caratteristiche della moto, perché avevo già avuto un'esperienza con la Yamaha. Ma il punto è - sottolinea Dovizioso - che il campionato è cambiato, le regole sono cambiate, la moto è cambiata, i rivali sono cambiati e quello che ho trovato è piuttosto unico. E nella situazione che stiamo vivendo ora nella MotoGp, queste caratteristice sono davvero estreme. Puoi essere competitivo solo nel modo in cui guida Quartararo ".

Le parole di Dovizioso

Per le restanti gare della MotoGp, il posto di Dovizioso sarà occupato dal collaudatore Yamaha Cal Crutchlow, con il pilota di Forlì che continua: "Non c'è grip in questa Yamaha e solo Quartararo sa sfruttare quella parte di moto che poi lo fa andare così veloce. È una caratteristica a cui mi sono dovuto adattare, ma cambiare completamente il proprio stile di guida è impossibile". Poi una chiosa sulle sue stagioni in Ducati, dove - grazie al suo lavoro - a Desmosedici è cambiata: "Il lavoro che abbiamo fatto in otto anni è stato difficile, duro, ma alla fine ora sono tutti veloci e questo significa che quello che abbiamo fatto in passato è stato buono. È un qualcosa che resterà e questo mi rende molto orgoglioso".