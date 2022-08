MotoGp, Morbidelli: "Vedo Quartararo sfavorito per il mondiale"

ROMA - La lotta per il titolo MotoGp entra nel vivo. Aleix Espargaro e Francesco Bagnaia inseguono la Yamaha di Fabio Quartararo, leader della classifica piloti. Dopo il Gran Premio di Gran Bretagna, il francese vede avvicinarsi i suoi rivali, rispettivamente a -21 e a -49. Non all'altezza del campione del mondo in carica la stagione, invece, di Franco Morbidelli, che non vede il suo compagno di squadra in pole per la vittoria finale, stando alle sue parole riportate da "Motorsport": "Sinceramente parlando, vedo Fabio in una posizione di sfavorito, solo per le caratteristiche delle moto".