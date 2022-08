MotoGp, Rivola: "Contrario all'ibrido nel Motomondiale"

ROMA - La MotoGp potrebbe affidarsi all'ibrido per conseguire l'obiettivo "zero emissioni"? "Scordatevelo". È questa la risposta in un'intervista a "Speedweek" di Massimo Rivola, amministratore delegato Aprilia. Il manager italiano vede infatti più svantaggi che vantaggi dal percorso che ha intrapreso la Formula 1 negli ultimi anni: "Le batterie saranno più leggere ed efficienti, però non vedo il perché mettere meno carburante nel serbatoio. La Ducati ha già incassato il no dagli altri produttori quando Dall'Igna ha presentato questa proposta l'anno scorso. E non è giusto insistere per ottenere un vantaggio su questo progetto. Sono però d'accordo su un dispositivo che permetta di recuperare l'energia prodotta in frenata".