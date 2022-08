MotoGp, Ciabatti: "Stesso ingaggio e stesso trattamento per Martin e Bastianini"

ROMA - La Ducati annuncerà presto chi correrà nel team ufficiale in MotoGp al posto di Jack Miller, che si trasferirà in KTM. L'annuncio dovrebbe arrivare tra l'Austria e Misano, mentre Paolo Ciabatti in un'intervista a "Speedweek" promette a entrambi: "Riceveranno un trattamento identico nel 2023, sia dal punto di vista economico che tecnico. Non pensiamo che i due candidati siano sotto pressione in questo momento, perché riceveranno esattamente lo stesso ingaggio, sia che guidino per Pramac o nel team ufficiale. Inoltre, guideranno esattamente le stesse moto e godranno dello stesso supporto tecnico".