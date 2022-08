MotoGp, Rivola sull'aerodinamica: "Abbiamo capito la direzione"

ROMA - "Non direi che abbiamo trovato la ricetta dell’aerodinamica. Ma si può dire che abbiamo capito la direzione. Dopo il mio arrivo in MotoGp ho capito subito che c’era ancora molto da fare in questo settore. Perché nessuno, tranne forse Ducati, ha investito molto in passato". Massimo Rivola ha parlato così, in un'intervista ai microfoni di "Speedweek", dei progressi fatti da Aprilia in particolare sull'aerodinamica, settore che in MotoGp ha sempre visto Ducati un passo avanti risspetto alle concorrenti. L'amministratore delegato della casa di Noale ha evidenziato i miglioramenti che hanno reso la RS-GP tra le moto più competitive in pista.